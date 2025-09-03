Documentaire

Au temps des chevaliers (le royaume de France à la fin du moyen âge) : Fred, passionné par le destin des grands chevaliers, décide de partir à la fin du Moyen-Age, à la rencontre de ces hommes hauts en couleur. Pourquoi ne pas devenir, lui aussi, un chevalier ? Mais cette aventure lui réserve bien des surprises… Il va traverser cette drôle d’époque tant bien que mal : entre deux batailles et la Jacquerie (rébellion des paysans), un passage pendant la peste noire, une visite à la cour du roi Charles VI dit le fou, une séance d’alchimie et l’épopée de Jeanne d’Arc, il n’hésite pas à se « zapper » quand ça sent le brûlé… Là encore, les témoignages des historiens apportent des précisions et des explications sur le déroulement des principales batailles comme celle de Crécy, sur la stratégie militaire des différents camps (les sièges, les pillages…), sur la situation politique de la France : alliances et traités, complots pour le pouvoir, coalition anglo-bourguignonne et, bien sûr, Jeanne d’Arc et son destin tragique…Réalisateur : Franck ChaudemancheCast : Frédéric Courant, Jamy GourmaudSérie : Quelle Aventure