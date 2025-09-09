Les Vikings étaient aussi de grands commerçants et ont beaucoup voyagé pour échanger leurs fourrures.
Agnès Sorel est la première favorite officielle de l’histoire de France. Sa mort dans des circonstances troubles a achevé...
Le Machu Picchu, perché dans les Andes péruviennes, fascine chaque année des millions de voyageurs venus du monde entier....
En 1996, l’historien Jacques Le Goff bouleversait l’historiographie en publiant son Saint Louis chez Gallimard. À l’époque, l’ouvrage fut...
Les talents de navigation et de construction navale des Vikings sont peut-être leurs plus grands accomplissements.
Le Moyen Âge souffre encore auprès du grand public d’une image de période sombre, violente et obscurantiste. Cette conception...
L’empereur mongol Kubilai Khan (1215-1294) a unifié son immense empire grâce à une toute nouvelle monnaie, qui n’était faite...
Au temps des chevaliers (le royaume de France à la fin du moyen âge) : Fred, passionné par le...
Le Louvre a sa Joconde, le musée de Cluny sa Dame à la Licorne. Mais sans signature ni lieu...
L’histoire de Jeanne d’Arc est l’une des plus fascinantes et tragiques du Moyen Âge. Symbole du courage et de...
Les portraits de certains des rois de France les plus importants de l’Histoire, de Clovis à Louis XVI, en...
Au XIIIe siècle, deux cortèges d’enfants seraient partis de France et d’Allemagne pour libérer Jérusalem… En creusant les récits de...
Au tournant du XVe siècle, l’Europe était en pleine effervescence. Les grandes nations maritimes cherchaient de nouvelles voies pour...
Au Pérou, aux confins des Andes et de la forêt amazonienne, un peuple et ses vestiges ont longtemps laissé...
Au coeur de la cordillère des Andes, le Pérou et la Bolivie se partagent l’un des sites les plus...
Le katana, cette arme ancestrale entourée de légendes, possède une place très importante dans les œuvres de la pop...
Les premières traces du peuple Maya apparaissent vers 1000 ans avant J. C., mais c’est vraiment à partir de...
Xavier Hervás Vigueras nous parle du 12 octobre, la fête nationale espagnole, du point de vue d’un jeune catalan.
Retrouvez la conférence historique du 9 mars sur « L’Empire perse au temps des Sassanides (IIIe-VIIe s. de notre ère)...
Plusieurs découvertes récentes d’archéologues et de chercheurs jettent un regard neuf sur la civilisation inca, à rebours d’un certain nombre d’idées reçues....
