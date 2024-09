Documentaire



Lorsqu’en juin 2014, les gendarmes retrouvent le corps de Christine Bermes à Saint-Martin-des-Besaces, un village tranquille du Calvados, c’est la fin d’un mystère de près de 20 ans. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, cette découverte aurait bien pu ne jamais avoir lieu car depuis sa brutale disparition en 1996, personne n’a vraiment cherché la jeune femme ! Derrière l’affaire Bermes se cache une incroyable saga familiale faite de secrets et de trahisons. Tout commence à Avignon, au début des années 1990. Christine Bermes est amoureuse de Fabien Longa, un négociant de voitures de luxe. Le bonheur semble parfait… Seulement, alors qu’elle vient de devenir maman, elle découvre que son mari la trompe avec sa propre sœur aînée, Caroline ! Pour sauver son couple, Christine oblige Fabien à déménager à l’autre bout de la France. Mais rien n’y fait : Caroline les rejoint. Le tumultueux ménage à trois va durer pendant plusieurs années jusqu’au jour où Christine Bermes abandonne sa famille. Alors pourquoi Christine Bermes serait-elle précipitamment partie sans laisser d’adresse ? Et pourquoi sa sœur et son compagnon ont-ils refait leur vie sans jamais s’inquiéter de ce départ précipité ? Un documentaire de Jean-Pierre Vergès.