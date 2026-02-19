Documentaire

Le yéti : un primate velu, un ours, ou une légende ? Une réalité, au Bhoutan. Il aurait une forte odeur et une poche dans le dos pour vous kidnapper. On dit qu’il vivrait dans les montagnes et les forêts les plus reculées du pays, dans les vallées oubliées de Merak et Saktang qui n’ont été ouvertes aux étrangers que récemment.

L’enquête commence à la bibliothèque de Thimphu. C’est dans un vieil écrit intitulé « Miroir de la science », que l’on découvre le visage du yéti. Direction l’est du pays, au sein d’une véritable expédition avec guides, cuisiniers, caravaniers, pour aller par-delà rivières et montagnes à la poursuite du plus gros mythe du pays.

Un reportage de Christophe Cousin et Vincent Kelner

Une production Via Découvertes Production 2012