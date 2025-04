Documentaire

Le yéti, un primate velu, un ours, ou une légende ? Une réalité au Bhoutan. Il aurait une forte odeur et une poche dans le dos pour vous kidnapper. On dit qu’il vivrait dans les montagnes et les forêts les plus reculées du pays, dans les vallées oubliées de Merak et Saktang qui n’ont été ouvertes aux étrangers que récemment. Notre enquête commence à la bibliothèque de Timphu, la capitale. Dans un vieil écrit intitulé « Miroir de la science », nous découvrons le visage du yéti et décidons de monter une expédition pour aller à sa rencontre. Direction l’est du pays. Des guides, des cuisiniers, des caravaniers, des chevaux puis des yaks, pour aller par delà rivières et montagnes à la poursuite du plus gros mythe du pays. Les brokpas, les habitants de la région, tentent de nous indiquer le chemin à suivre…