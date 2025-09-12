Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Nahuelito, le serpent géant de Patagonie Depuis un peu plus d’un siècle, des observations étranges en Patagonie, en Argentine, ont captivé l’imagination de tous. Tous...

Article La légendaire créature qui rôde dans les bois : le diable de Jersey Dans les profondeurs impénétrables des forêts épaisses du New Jersey, là où les arbres centenaires se dressent comme des...

Podcast Yéti : l’histoire de l’abominable homme des neiges En 1957, une expédition hors du commun est mise sur pied par Tom Slick, un milliardaire texan dans les...

Documentaire Le Hodag, le monstre du Wisconsin – Créatures de Légendes La ville de Rhinelander, dans le Wisconsin, est unie par la légende locale d’une créature froide avec des écailles,...

Documentaire Ogopogo, le gigantesque serpent gris Au cours des 150 dernières années, les observations, les photos et même les vidéos d’Ogopogo, un serpent gris foncé...

Documentaire Sur les traces du Big Foot – Créatures de Légendes Qu’il soit connu sous le nom de Bigfoot, Sasquatch, Yeti ou l’Abominable Snowman, le monstre bipède ressemblant à un...

Documentaire Cet homme a consacré sa vie au monstre du Loch Ness Quand il était petit, Steve Feltham pensait que le fameux monstre était en réalité un plésiosaure.

Documentaire Le chupacabra, la bête sanguinaire Le Chupacabra fait son apparition autour de 1992, lorsque des journaux portoricain, El Vocero et El Nuevo Dia, commencèrent à rapporter la mort de...

Documentaire Sur la piste du mégapiranha Prises sur le vif, des images étonnantes et spectaculaires de l’un des plus mystérieux et des plus impressionnants prédateurs...

Documentaire Champ, le plus vieux monstre d’Amérique – Créatures de Légendes Dans le lac Champlain, des récits fascinants et des témoignages racontent l’histoire de Champ, le plus vieux monstre d’Amérique....

Documentaire Bownessie, le monstre du lac Windermere – Créatures de Légendes Une série d’observations récentes de Bownessie, une étrange créature ressemblant à un serpent, dans le lac Windermere en Angleterre,...

Documentaire Dossiers Mystères – Mystères & légendes d’ici Certains mystères sont si incroyables qu’ils dépassent l’entendement. Ils sont impossibles et pourtant ceux qui ont vécu ces mystères...

Documentaire Destination Vérité – La légende de l’Olgoï-khorkhoï D’après certains témoignages, l’Olgoï-khorkhoï serait une sorte de ver géant de couleur rouge et mesurant entre 60 cm et 90 cm,...

Documentaire Paranormal Files – Les monstres les plus terrifiants de la planète (2/2) Depuis la nuit des temps, des témoignages affluent, beaucoup pensent en effet avoir aperçu des créatures ignorées, inconnues. Des...

Documentaire L’odyssée des monstres marins Ces géants du large à l’origine de nos mythes. Frédéric Buyle, un apnéiste hors du commun, part autour de...

Documentaire La légende du Chupacabra De nombreux animaux inconnus vivent encore sur Terre et refont surface à différentes occasions. D’autres sont tout simplement inventés...

Documentaire Monstres marins La cryptozoologie, une pseudo-science à la valeur très contestée, se concentre au contraire sur le problème de l’existence ou...

Documentaire River monsters – L’horreur de l’Alaska Jeremy Wade est à la recherche d’un monstre qui, d’après la légende, attirerait les hommes vers les fonds glacés...