Depuis un peu plus d’un siècle, des observations étranges en Patagonie, en Argentine, ont captivé l’imagination de tous. Tous...
Dans les profondeurs impénétrables des forêts épaisses du New Jersey, là où les arbres centenaires se dressent comme des...
En 1957, une expédition hors du commun est mise sur pied par Tom Slick, un milliardaire texan dans les...
La ville de Rhinelander, dans le Wisconsin, est unie par la légende locale d’une créature froide avec des écailles,...
Au cours des 150 dernières années, les observations, les photos et même les vidéos d’Ogopogo, un serpent gris foncé...
Le 28 mars 1977, à Domèvre-sur-Durbion, près d’Épinal, au contact de l’imposant massif des Vosges, un berger expérimenté, se...
Qu’il soit connu sous le nom de Bigfoot, Sasquatch, Yeti ou l’Abominable Snowman, le monstre bipède ressemblant à un...
Quand il était petit, Steve Feltham pensait que le fameux monstre était en réalité un plésiosaure.
Le Chupacabra fait son apparition autour de 1992, lorsque des journaux portoricain, El Vocero et El Nuevo Dia, commencèrent à rapporter la mort de...
Prises sur le vif, des images étonnantes et spectaculaires de l’un des plus mystérieux et des plus impressionnants prédateurs...
Dans le lac Champlain, des récits fascinants et des témoignages racontent l’histoire de Champ, le plus vieux monstre d’Amérique....
Une série d’observations récentes de Bownessie, une étrange créature ressemblant à un serpent, dans le lac Windermere en Angleterre,...
Certains mystères sont si incroyables qu’ils dépassent l’entendement. Ils sont impossibles et pourtant ceux qui ont vécu ces mystères...
D’après certains témoignages, l’Olgoï-khorkhoï serait une sorte de ver géant de couleur rouge et mesurant entre 60 cm et 90 cm,...
Depuis la nuit des temps, des témoignages affluent, beaucoup pensent en effet avoir aperçu des créatures ignorées, inconnues. Des...
Ces géants du large à l’origine de nos mythes. Frédéric Buyle, un apnéiste hors du commun, part autour de...
De nombreux animaux inconnus vivent encore sur Terre et refont surface à différentes occasions. D’autres sont tout simplement inventés...
La cryptozoologie, une pseudo-science à la valeur très contestée, se concentre au contraire sur le problème de l’existence ou...
Jeremy Wade est à la recherche d’un monstre qui, d’après la légende, attirerait les hommes vers les fonds glacés...
Ce film enquête sur les traces de Big Foot : cette étrange créature, à mi-chemin entre l’homme et le...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site