Documentaire
Depuis un peu plus d’un siècle, des observations étranges en Patagonie, en Argentine, ont captivé l’imagination de tous. Tous...
Documentaire
Les rapports sur un monstrueux ver du lac Iclandis, connu sous le nom de Lagarflot, font l’objet d’une enquête....
Article
Dans les profondeurs impénétrables des forêts épaisses du New Jersey, là où les arbres centenaires se dressent comme des...
Podcast
En 1957, une expédition hors du commun est mise sur pied par Tom Slick, un milliardaire texan dans les...
Documentaire
La ville de Rhinelander, dans le Wisconsin, est unie par la légende locale d’une créature froide avec des écailles,...
Documentaire
Au cours des 150 dernières années, les observations, les photos et même les vidéos d’Ogopogo, un serpent gris foncé...
Podcast
Le 28 mars 1977, à Domèvre-sur-Durbion, près d’Épinal, au contact de l’imposant massif des Vosges, un berger expérimenté, se...
Documentaire
Qu’il soit connu sous le nom de Bigfoot, Sasquatch, Yeti ou l’Abominable Snowman, le monstre bipède ressemblant à un...
Documentaire
Le Loch Ness, en Ecosse, est renommé dans le monde entier pour son légendaire monstre marin, qui aurait élu...
Documentaire
D’après certains témoignages, l’Olgoï-khorkhoï serait une sorte de ver géant de couleur rouge et mesurant entre 60 cm et 90 cm,...
Documentaire
Richard Terry s’aventure en Thaïlande, le long du Mékong, où une créature aquatique attaque les baigneurs en eaux peu...
Documentaire
D’où vient la légende du loup-garou, qui s’attaquerait aux hommes à la pliene lune ?rnrn
Documentaire
En 1958, un conducteur d’engin découvrit en Californie du Nord une gigantesque empreinte de pied semblable à celle d’un...
Documentaire
Deux enquêteurs américains (George Deuchar, analyste criminel & Ken Gerhard, cryptozoologue) tentent de percer le mystère de la bête du Gévaudan,...
Documentaire
Les sédiments fossiles de 120 000 ans d’âge exhumés sur le site de Neumark-Nord, en Allemagne, sont d’une incroyable...
Documentaire
Dans le lac Champlain, des récits fascinants et des témoignages racontent l’histoire de Champ, le plus vieux monstre d’Amérique....
Documentaire
À Point Pleasant, en Virginie occidentale, se cache un homme ailé, dont les yeux brillent d’un rouge féroce, connu...
Documentaire
Depuis la nuit des temps, des témoignages affluent, beaucoup pensent en effet avoir aperçu des créatures ignorées, inconnues. Des...
Documentaire
Dans l’Antiquité, il existait tout un monde parallèle, composé de Dieux. Tout le monde connaît Zeus (Jupiter pour les...
Documentaire
Les monstres, créatures hybrides et autres animaux terrifiants peuplent depuis toujours les contes et les cauchemars des hommes. Reflets...