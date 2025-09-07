Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Ogopogo, le gigantesque serpent gris Au cours des 150 dernières années, les observations, les photos et même les vidéos d’Ogopogo, un serpent gris foncé...

Documentaire Sur les traces du Big Foot – Créatures de Légendes Qu’il soit connu sous le nom de Bigfoot, Sasquatch, Yeti ou l’Abominable Snowman, le monstre bipède ressemblant à un...

Documentaire Cet homme a consacré sa vie au monstre du Loch Ness Quand il était petit, Steve Feltham pensait que le fameux monstre était en réalité un plésiosaure.

Documentaire Le Mothman – Créatures de légendes À Point Pleasant, en Virginie occidentale, se cache un homme ailé, dont les yeux brillent d’un rouge féroce, connu...

Documentaire Champ, le plus vieux monstre d’Amérique – Créatures de Légendes Dans le lac Champlain, des récits fascinants et des témoignages racontent l’histoire de Champ, le plus vieux monstre d’Amérique....

Documentaire Bhoutan, à la poursuite du Yéti Le yéti, un primate velu, un ours, ou une légende ? Une réalité au Bhoutan. Il aurait une forte...

Article A la recherche de Bigfoot L’un des plus grands mystères du monde moderne qui continue de fasciner les amateurs de l’occulte est la légende...

Documentaire Paranormal Files – Les monstres les plus terrifiants (2/2) Depuis toujours des monstres sanguinaires inspirent contes et légendes. Seulement, ils apparaîtraient ailleurs que dans notre imagination… Des créatures...

Documentaire La créature des marais En 2007, les enquêteurs paranormaux Peter Grey et Jolene Sharrock ont été appelés dans une petite ville du nom...

Documentaire Le sasquatch Qu’il soit appelé Bigfoot, Sasquatch, Abominable homme des neiges ou encore Yéti, il reste pourtant la même créature poilue...

Documentaire Le Gévaudan – Sur les traces de la Bête Sophie sillonne la Lozère sur les traces de la «bête» du Gévaudan, un mystère resté intact depuis le XVIIIe...

Documentaire Normie, l’alligator géant de Californie – Créatures de Légendes Dans le lac Norman, en Californie du Nord, se trouve Normie, un monstre lacustre qui ressemble à un alligator...

Documentaire Monstres marins La cryptozoologie, une pseudo-science à la valeur très contestée, se concentre au contraire sur le problème de l’existence ou...

Documentaire La bête du Gévaudan – Autopsie d’un mythe Qui ne connait pas cette célèbre histoire ? Celle de cette bête féroce et inconnue, qui aurait terrorisé la...

Documentaire La bête du Gévaudan (2/2) Deux enquêteurs américains (George Deuchar, analyste criminel & Ken Gerhard, cryptozoologue) tentent de percer le mystère de la bête du Gévaudan,...

Documentaire Monstres et animaux mythiques Les monstres, créatures hybrides et autres animaux terrifiants peuplent depuis toujours les contes et les cauchemars des hommes. Reflets...

Documentaire Forces obscures – Créatures étranges \r

Le terme de cryptozoologie désigne l’étude des animaux dont l’existence même est sujette à caution, tels le « dauphin...

Documentaire Sur la piste du mégapiranha Prises sur le vif, des images étonnantes et spectaculaires de l’un des plus mystérieux et des plus impressionnants prédateurs...