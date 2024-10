Documentaire

À travers la vie de plusieurs personnages atypiques, ce film propose un voyage au cœur d’une civilisation légendaire traitant de la longévité de sa population. L’archipel d’Okinawa, situé dans l’Océan Pacifique à l’extrême sud du Japon détient le record mondial incontesté de longévité en bonne santé. Les maladies les plus graves et les plus fréquentes qui affectent nos sociétés occidentales, telles que les maladies cardio-vasculaires ou les cancers, y sont quasi inexistantes. Quels secrets détiennent les habitants de cet archipel? Est-il possible de vivre longtemps, heureux et en bonne santé ? L’archipel d’Okinawa est mondialement connu pour ses centenaires. Les facteurs de longévité de ses habitants sont légendaires. Nous avons eu la chance d’accéder aux secrets de cette population très clanique par l’intérieur. Ainsi, nous avons souhaité présenter les différents facteurs de longévité à travers une immersion totale, des personnages simples, attachants et éminemment impressionnants Un documentaire de Florent Cassiani-Ingoni