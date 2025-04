Documentaire

Valérie Damidot c’est l’une des animatrices préférées des français. En quelques années elle a imposé son franc parler et sa bonne humeur. Une personnalité à part qui n’hésites pas à d’engager. Il y a un an elle révélait son passé de femme battue. Aujourd’hui, elle mène un autre combat: s’occuper des enfants malades. Pour eux elle a accepté de jouer dans la comédie musicale Le Roi Lion. Chanter et danser au milieu d’une troupe, ce défi Valérie Damidot compte bien le relever avec ses armes: de l’énergie et une bonne dose d’humour. Des premières répétitions à la représentation finale, pendant une semaine nous avons suivi l’arrivée de la tornade Damidot dans le monde de la comédie musicale. Un documentaire de Sylviane Schmitt.