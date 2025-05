Documentaire

Et dire que de son propre aveu, Luce ne chantait jusque-là que sous la douche… Cette jeune femme toute en rondeurs était plutôt attirée par le théâtre. Et puis elle s’est présentée à la Nouvelle Star. On connaît la suite: avec son look excentrique, ses moustaches au crayon noir et son énorme voix, elle a conquis le public et remporté la finale ! Alors qu’elle se destinait à devenir infirmière à Perpignan, comment Luce s’acclimate-t-elle au showbiz parisien ? En répétition à Paris, chez ses parents agriculteurs ou en virée shopping, la petite rousse aux goûts extravagants compte bien percer dans le milieu, en cultivant sa différence. Un documentaire de Nora Awada et Grégoire Queinnec.