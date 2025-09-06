Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Rumeurs, fake news : comment se propagent-elles ? « Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose… » Ce documentaire cherche à comprendre et à décortiquer le phénomène de...

Documentaire L’insécurité règne à Cape Town Ici, les blancs se sentent menacés par les quartier pauvres

Documentaire Yaya raconte son périple inhumain pour arriver en France À 14 ans, Yaya a été contraint de quitter son pays pour survivre. Il a trouvé en France, une...

Documentaire Le salon de l’agriculture, la plus grande ferme de France C’est un salon de l’agriculture un peu particulier, placé sous le signe des revendications des agriculteurs et éleveurs. La...

Documentaire Au coeur d’une communauté Rom Dans cette commune en banlieue parisienne, dans la forêt, une communauté Rom s’est installée petit à petit. Mais leur...

Documentaire Bouchers vs. Vegans au salon de l’agriculture Face aux Végans, ce meilleur artisan boucher défend son steak

Documentaire L’irrésistible appétit chinois pour la France Les investissements chinois représentent près de 7 milliards d’euros dans l’Hexagone alors qu’ils étaient quasiment nuls il y a...

Documentaire Les Amish, la vie au passé Originaires de Suisse et d’Allemagne, les Amish ont émigré en Amérique du Nord au XVIIIe siècle. Ils sont aujourd’hui...

Documentaire Le sanctuaire du saumon sauvage Aux confins de l’Extrême-Orient russe se trouve le Kamchatka, une terre hostile, indomptée, aussi impitoyable que généreuse. Cette péninsule...

Documentaire Naples : des profs des rues contre la Camorra À Naples, l’association « Maestri di Strada » (instituteurs de rue) lutte contre la déscolarisation et la délinquance des jeunes. Dans...

Documentaire Vezo, les nomades de Madagascar Sur la côte ouest de Madagascar, enclavé entre le canal du Mozambique, la mangrove et la forêt, le village...

Documentaire Crise : ces retraités qui travaillent Reprendre du service, après son pot de départ… Parmi les 17,3 millions de retraités que compte la France aujourd’hui,...

Documentaire Les fils de la lune Depuis près de 2000 ans, ce phénomène fascine, attendu par de nombreux surfeurs sur la Dordogne mais aussi, la...

Documentaire Philippines : carnage d’Etat Depuis que le président philippin Rodrigo Duterte lui-même a appelé explicitement au meurtre des dealers, la mort plane sur...

Documentaire Histoire refoulée du Goulag Le système concentrationnaire soviétique a fait des millions de morts, mais dans la Russie de Poutine, le sujet est...

Documentaire Du ras-le-bol fiscal à la révolte fiscale Trop élevé, mal utilisé, injuste… une grande partie des Français et des Européens critique l’impôt. Du ras-le-bol fiscal à...

Documentaire Au coeur de la fête foraine Chaque année de fin décembre à début janvier, près de 400 forains s’installent durant trois semaines à Dunkerque pour...