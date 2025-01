Documentaire

Pourquoi les trois quarts des déchets électroniques européens échappent-ils au recyclage pour finir dans des décharges en toute illégalité ? Une enquête limpide et efficace de Cosima Dannoritzer (Prêt à jeter).

Le précédent documentaire de Cosima Dannoritzer, Prêt à jeter, diffusé par ARTE en 2011, se terminait près d’une décharge sauvage et tristement célèbre, à Agbogbloshie, dans la banlieue d’Accra, la capitale du Ghana. Là, des enfants jouent et désossent des appareils électroniques hors d’usage environnés de fumées pestilentielles et toxiques.

La nouvelle enquête de la réalisatrice allemande prend ce site pour point de départ, aiguillonnée par l’indignation de Mike Anane, journaliste ghanéen spécialisé dans l’environnement. Celui-ci veut savoir pourquoi son pays est devenu la poubelle des pays développés. Cette question va conduire la réalisatrice dans plusieurs pays d’Europe, en Asie et aux États-Unis, champions de la pollution électronique, et dévoiler une chaîne de responsabilités et de complicités complexes.

Ordures sonnantes et trébuchantes

La convention de Bâle, ratifiée par tous les pays du monde à l’exception des États-Unis et d’Haïti, interdit depuis 1989 l’exportation des déchets électroniques. En Europe, le prix de chaque appareil neuf inclut même une éco-participation qui couvre le coût de son recyclage. Pourtant, seuls 25 % des déchets électroniques de l’UE sont effectivement recyclés. Le reste est exporté illégalement et finit souvent dans des décharges clandestines en Afrique (Ghana, Nigeria…), en Asie ou en Amérique du Sud. Les « e-déchets » contiennent en effet des matériaux précieux (or, cuivre, etc.) qui attisent la convoitise des petits trafiquants et de la criminalité organisée. En Chine, ceux qui démontent les vieux ordinateurs récupèrent parfois aussi les puces électroniques pour les revendre. Certaines, réutilisées sans qu’on sache qu’elles sont usagées, peuvent mettre en péril le pilotage d’un TGV, d’un avion…

