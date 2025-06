Documentaire

Un tour de vis pour cacher le vice, c’est la nouvelle stratégie des autorités sri lankaises. 2 ans après l’écrasement de la rébellion Tamoul, et les horreurs commises contre des milliers de civils, le gouvernement cherche à se racheter une conduite… toute cosmétique. L’Armée se lance dans la télé réalité, censée redorer son image, et les autorités chassent le vice, tout azimut, jusqu’au port de la mini jupe. VIS ET VERTU, c’est un sujet de Axelle de Salve et Alexandre Bassano…