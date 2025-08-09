L’âge semble être le meilleur atout d’une vie de couple harmonieuse : les hommes ressentent moins le besoin d’être compétitifs,...
Ces familles hors normes n’ont pas un quotidien comme les autres !
L’accouchement de cette adolescente est imminent
Lorsque vient l’heure de coucher bébé, une question cruciale se pose : comment l’habiller pour qu’il dorme paisiblement, ni...
En apparence, Samantha, 20 ans et Sheila, 53 ans n’ont pas grand chose en commun. Pourtant leur vie sentimentale...
« Je vais quand même pas me faire bouffer par ce morveux » : Oscar, 2 ans et 8...
Difficile de garder son calme face à la colère de nos chers enfants
Ils ont entre 5 et 11 ans et vivent déjà du lundi au vendredi sans papa ni maman. L’internat...
Face aux évolutions de la société, l’amitié s’impose comme un nouveau modèle de lien social. Colocations durables, PACS entre...
Douze enfants, une grande famille et un quotidien rythmé : voilà un défi de taille que vous semblez relever...
Que ressentent les jeunes papas ? Comment le sentiment de paternité se forge-t-il ? Dans Papa Blues, Nicolas Bourgouin...
Pauline a 27 ans et est trisomique. Après avoir surmonté ses complexes et réussi à inviter un garçon à...
La part de l’alimentation dans le budget des ménages français a baissé d’un tiers en cinquante ans. Cette pression...
Matt, 45 ans, vit en Espagne. Un jour, il apprend que sa fille Mélissa qu’il croyait morte depuis plus...
Histoire de Delphine, 27 ans, née sous X, qui a retrouvé récemment sa mère et lui a écrit. Elle...
« Genève-Khartoum » est une réflexion sur ce qui fait la richesse et la pauvreté de nos vies. A...
Parents d’un petit garçon, Jessie et Fred ont décidé d’organiser un mariage surprise. Seuls les témoins des futurs mariés...
Les destins tragiques de 6 « anges déchus ». Alcool, prison, misère et surtout manque d’amour, la réalisatrice Sarah Franco-Ferrer est...
Ce documentaire suit des hommes à la sortie de prison dans leur parcours de réinsertion professionnelle. Les difficultés sont...
Alors que la plupart des jeunes ont tendance à quitter le cocon parental dès la fin de l’adolescence, 1...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site