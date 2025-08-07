Documentaire

Pour rejoindre le royaume de Sinbad, au Sud de la péninsule Arabique, la route s’annonce parsemée de paysages et de rencontres dignes d’un conte des Milles et Une Nuits.

Les chaînes de montagnes laissent entrevoir des oasis sous forme de jardins suspendus, tandis que le désert qui longe la côte des pirates, inspire la fièvre de l’immensité.

En empruntant la route de Sinbad aux effluves d’encens et de Kat, cette plante hallucinatoire tant convoitée par les Yéménites, le voyageur pourra croiser le village de Wadi Do’am, niché sur le flanc des montagnes, Shibam, la colossale merveille aux pieds d’argile, Saana, la ville où le poignard et les cheikhs sont garants de la paix ou encore Aden, point d’entrée sur cette Arabie que l’on nommait auparavant l’ « Arabie heureuse ».

Documentaire : Les routes mythiques – La route de Sinbad

Réalisation : Nicolas Millet & Sylvain Tesson

