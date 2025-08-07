Documentaire

L’Alaska et ses étendues blanches sont la destination de nombreux visiteurs en quête de liberté.

De Vancouver au sud-est de l’Alaska, le route nous transporte les toundras verdoyantes qui inspirent aussi bien par leur immensité que par leur quiétude. Des kilomètres de nature sans aucune civilisation, laisse apparaître parfois des villes fantômes abandonnées à cause d’une crise économique. Et lorsqu’une ville se manifeste, c’est pour dévoiler une civilisation, composée d’anciens colons chercheurs d’or, d’Indiens natifs de la région, d’Américains excentriques ou de touristes émerveillés par cette région en communion avec la nature.

Documentaire : Les Routes Mythiques – La Panaméricaine de Vancouver à Anchorage

Réalisation : Vincent Leduc

