Documentaire

Lancées en 1977 par la Nasa, les deux sondes Voyager sont les premiers objets de fabrication humaine à quitter notre système solaire. Elles se promènent aujourd’hui dans des régions lointaines – peut-être pour des milliards d’années. Retour sur ce fascinant parcours interstellaire.

« Bonjour, ici les enfants de la planète Terre. » Aucun extraterrestre n’a pour l’instant écouté ce message terrien gravé sur le disque installé à bord de la sonde Voyager 1, qui dérive dans le cosmos depuis quarante ans et a déjà parcouru 20 milliards de kilomètres. Lancées en 1977 par la Nasa, les deux sondes Voyager sont les premiers objets de fabrication humaine à quitter notre système solaire. Elles se promènent aujourd’hui dans des régions lointaines – peut-être pour des milliards d’années. À leur bord, elles transportent des images et des sons de notre planète, ainsi que des illustrations de la civilisation humaine.

Au fil de leur périple spatial, ces engins, équipés à l’époque de moins de technologie que nos actuels smartphones, ont communiqué des informations cruciales sur les planètes rencontrées en route – Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune – et sur leurs satellites. Ce film nous emmène dans un éblouissant et poétique voyage, retraçant le parcours des deux sondes. Elles dévoilent un nouvel espace-temps, ainsi que des catastrophes manquées de peu et des moments de grâce.

Réalisation : Emer Reynolds

Année : 2017