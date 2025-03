Documentaire

Silvio Giobellina a glissé sur la neige et la glace depuis son enfance… et ne s’est jamais arrêté depuis. Pilote charismatique du bobsleigh des années 80’, constructeur de bolides novateurs, il a su s’imposer avec son équipe parmi les meilleurs de l’époque jusqu’au titre olympique. Mais là ou d’autres s’arrêtent, et tel un héros qui s’ignore, Sylvio n’a perdu ni sa chaleureuse simplicité ni sa fabuleuse capacité à mener des entreprises les plus folles, embarquant avec lui ses proches et ses amis fidèles. Un documentaire de Jochen Bechler pour Passe-moi les jumelles