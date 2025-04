Documentaire

Le Parc national de Kaziranga, situé au nord-est de l’Inde, est un sanctuaire unique abritant certaines des espèces les plus menacées au monde. C’est un site du patrimoine mondial de l’UNESCO et est connu pour sa biodiversité exceptionnelle, notamment pour abriter la plus grande population mondiale de rhinocéros unicorne.Chaque année, la faune y fait face à des défis naturels immenses, entre inondations dévastatrices et sécheresses implacables.Élément essentiel de cet écosystème, le Brahmapoutre façonne la vie des animaux, créant un cycle d’adaptation constant.À travers des paysages impressionnants, des éléphants aux rhinocéros, des tigres aux cerfs, la nature et ses habitants se battent pour survivre.Cependant, face aux menaces humaines, comme l’expansion des infrastructures, l’avenir de Kaziranga et de sa biodiversité est en péril.

Réalisation : Jean-Baptiste Erreca