Documentaire



Au Zimbabwe, une harde d’éléphants se dirige vers le Nord dans l’espoir de trouver de l’eau. Épuisés par les longues journées de marche et la sécheresse, une maman éléphant et son éléphanteau de deux ans se séparent du groupe. La nuit venue, des lionnes affamées attaquent le petit déjà affaibli. Exténuée, sa mère puise dans ses dernières ressources pour le défendre mais les lionnes trop nombreuses le blessent gravement. Au petit matin, l’éléphanteau ne respire plus. Triste, la maman défend encore le corps de son petit. Les éléphants éprouvent du chagrin et ont besoin de temps pour faire le deuil d’un être cher.