Documentaire

On le pense parfois difficile à faire à la maison. Le risotto, ce riz cuit dans un bouillon et servi avec différentes sortes ingrédients, est une recette qui nous vient tout droit du nord de l’Italie. Aussi bien rustique que raffiné, le plat se décline en une infinité de variétés et vous verrez même à la maison, le réussir ce n’est pas si compliqué… De bons ingrédients, quelques astuces et un peu de temps.. Découvrez tous les secrets pour réussir à coup sûr votre risotto et épater vos invités.

Un reportage de Diane Aragou.