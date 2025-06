Documentaire

Les aliments complets, c’est-à-dire fabriqués à partir de céréales brutes, s’invitent dans les rayons de nos magasins. Ils sont souvent plus chers et plus forts en goût que leurs équivalents raffinés, fabriqués avec de la farine blanche, mais seraient également meilleurs pour la santé. Nous avons posé la question à des spécialistes de la nutrition. Nous avons également suivi une adepte des aliments complets dans ses choix en magasin. Pourquoi les aliments complets sont-ils généralement plus chers ?

Un documentaire de Séverine Picard.