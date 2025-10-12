Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Programme Mercury | Trajectory : Histoire de la conquête spatiale Les débuts de la Nasa et des premiers programmes humains d’exploration spatiale. Le lancement des premiers satellites de l’Agence...

Documentaire Programme Gemini | Trajectory : Histoire de la conquête spatiale Gemini a-t-il permis aux Etats-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale ? Les derniers jours de l’exploration...

Documentaire Les héros de la seconde guerre mondiale – James Doollittle Qui étaient les généraux anglo-saxons qui ont favorisé la victoire des alliés lors de la Seconde Guerre Mondiale ?...

Documentaire Les vacances au bled: le retour des étés oubliés Dans les années 70, chaque été, des milliers de familles prenaient la route vers le Maghreb pour passer leurs...

Podcast Salazar, un dictateur pas comme les autres ! A priori, Antonio de Oliveira Salazar n’a pas le profil type d’un dictateur : sanglant, militaire et bon orateur....

Documentaire Février 1917 : le Tsar vacille, la révolution commence Février 1917. Le froid a glacé la toundra et les cœurs. Après trois ans de guerre, la Russie impériale...

Documentaire D-Day: le Jour J L’expression jour J (en anglais : D-Day), déjà utilisée par les militaires lors de la préparation des offensives de...

Article 1947 : invention de la Kalachnikov En 1947, l’histoire des armes connaît un tournant décisif avec la création de l’AK-47, communément appelée Kalachnikov, du nom...

Documentaire France-Algérie : la réconciliation impossible ? Soixante ans après l’indépendance, après la fin de la guerre d’Algérie, les blessures ne sont toujours pas refermées. Pourquoi...

Documentaire Confession d’un bourreau à la radio Au Chili, la population est encore sous le choc des confessions intimes d’un ancien militaire qui a choisi l’une...

Documentaire Disparus en URSS, l’odyssée des déportés allemands En octobre 1955, plusieurs milliers de prisonniers allemands reviennent d’URSS dans ce qui est devenu la RDA. Près d’un...

Documentaire Le difficile retour au pays des soldats noirs américains après la guerre Après avoir pris des risques considérables et fait preuve d’un courage exceptionnel pour libérer l’Europe durant la Seconde Guerre...

Documentaire Snekkar Arctic, histoire d’un naufrage Le 14 février 1986, le chalutier–congélateur Le Snekkar Arctic, fleuron de le pêche industrielle française quitte le port de...

Documentaire Prisioneros, 20 ans après Prisioneros est la seule trace filmique de la situation à l’intérieur des prisons chiliennes pendant la dictature de Pinochet....

Documentaire La bataille d’Angleterre, l’authentique histoire La Bataille d’Angleterre (de juillet 1940 à mai 1941) a marqué une étape décisive dans le cours de la...

Documentaire La bataille de Tannenberg La bataille de Tannenberg (aujourd’hui Stębark en Pologne) a lieu du 26 au 30 août 1914. Elle voit la...

Documentaire La France sous l’occupation Nazie #2 En 1940, les troupes allemandes viennent d’envahir la France et commencent à s’installer sur notre territoire. Ils mettent en...