Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la découverte du Titanic n’a pas été une magnifique ruine surgissant dans l’obscurité.
Les débuts de la Nasa et des premiers programmes humains d’exploration spatiale. Le lancement des premiers satellites de l’Agence...
En 1960, l’histoire politique mondiale connaît un tournant majeur avec l’arrivée de Sirimavo Bandaranaike sur la scène internationale. Elle...
Gemini a-t-il permis aux Etats-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale ? Les derniers jours de l’exploration...
Qui étaient les généraux anglo-saxons qui ont favorisé la victoire des alliés lors de la Seconde Guerre Mondiale ?...
Dans les années 70, chaque été, des milliers de familles prenaient la route vers le Maghreb pour passer leurs...
A priori, Antonio de Oliveira Salazar n’a pas le profil type d’un dictateur : sanglant, militaire et bon orateur....
Février 1917. Le froid a glacé la toundra et les cœurs. Après trois ans de guerre, la Russie impériale...
L’expression jour J (en anglais : D-Day), déjà utilisée par les militaires lors de la préparation des offensives de...
En 1947, l’histoire des armes connaît un tournant décisif avec la création de l’AK-47, communément appelée Kalachnikov, du nom...
Soixante ans après l’indépendance, après la fin de la guerre d’Algérie, les blessures ne sont toujours pas refermées. Pourquoi...
Au Chili, la population est encore sous le choc des confessions intimes d’un ancien militaire qui a choisi l’une...
En octobre 1955, plusieurs milliers de prisonniers allemands reviennent d’URSS dans ce qui est devenu la RDA. Près d’un...
Après avoir pris des risques considérables et fait preuve d’un courage exceptionnel pour libérer l’Europe durant la Seconde Guerre...
Le 14 février 1986, le chalutier–congélateur Le Snekkar Arctic, fleuron de le pêche industrielle française quitte le port de...
Tandis que la guerre s’éternise, de plus en plus de personnes s’interrogent sur la situation des juifs en Europe....
Prisioneros est la seule trace filmique de la situation à l’intérieur des prisons chiliennes pendant la dictature de Pinochet....
La Bataille d’Angleterre (de juillet 1940 à mai 1941) a marqué une étape décisive dans le cours de la...
La bataille de Tannenberg (aujourd’hui Stębark en Pologne) a lieu du 26 au 30 août 1914. Elle voit la...
En 1940, les troupes allemandes viennent d’envahir la France et commencent à s’installer sur notre territoire. Ils mettent en...
Klaus Barbie a arrêté et déporté des milliers de juifs et de résistants de la région lyonnaise pendant la...
