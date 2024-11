Documentaire

Nos fleuves abritent dans leurs méandres une faune et une flore rare ; un écosystème si riche, qu’il attire depuis la nuit des temps, des femmes et des hommes, désireux de vivre sur leurs berges. Aujourd’hui, une page plus respectueuse est en train de s’écrire. Observer la relation entre les hommes et les fleuves, c’est comprendre les enjeux écologiques qui se dessinent pour demain.

Chaque année, cet incroyable patrimoine naturel séduit de nouveaux habitants, soucieux d’extraire les précieuses richesses du fleuve dans une interaction vertueuse. Ils en entretiennent les berges, utilisent l’eau comme ressource vitale, maîtrisent son courant pour en puiser l’énergie, et réinventent le transport fluvial.

Pour ces habitants du fleuve, les convictions sont aussi fortes que l’objectif est ambitieux : vivre de l’eau tout en participant à sa préservation, s’allier à la nature jusqu’à trouver enfin l’équilibre et oser l’harmonie.

Réalisation : Sylvie Aguirre