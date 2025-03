Conférence

Cette conférence invite à une immersion dans les grandes profondeurs océaniques pour y découvrir les écosystèmes et les formes de vie qui s’y trouvent. Elle abordera les moyens d’exploration, la recherche actuelle et les enjeux qui entourent ces habitats encore largement méconnus. Riche en ressources de toutes sortes, le plus grand biotope de notre planète est aujourd’hui menacé par l’exploitation minière. Qu’en est-il de ces ressources et où en sommes-nous en termes de connaissances et de législation ? Notre invitée tentera de répondre à ces questions pressantes.