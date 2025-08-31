Documentaire

C’est le rêve de 90% des personnes âgées : vieillir à la maison, dans un lieu familier, entouré de ses meubles, de ses souvenirs… Alors que les places manquent dans les Etablissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et que leurs conditions d’accueil font parfois scandale, près de 1,4 million de seniors dépendants vivent chez eux. La moitié bénéficie d’aides publiques : chaque année, 5 milliards d’euros sont dépensés en aides à la personne pour maintenir les personnes âgées à domicile.

Mais les budgets vieillesse de nombreux départements sont revus à la baisse et les Français sont loin d’être égaux devant les aides : mieux vaut vieillir en Loire-Atlantique ou dans le Morbihan que dans les Pyrénées-Orientales ou en Corrèze…

De leur côté, les associations d’aide à domicile ont le plus grand mal à assurer une prise en charge de qualité des personnes âgées et les faillites se multiplient. Particulièrement dans les campagnes et les régions en difficulté.

Face à une demande croissante, le service à domicile des personnes âgées devient un marché qui aiguise les appétits d’opérateurs privés, parfois sans scrupules. Au risque de conditions de travail déplorables pour les aides à domicile, de personnels non formés et, in fine, de personnes âgées maltraitées, délaissées ou oubliées. Céline Chassé a mené l’enquête d’Amiens au Mans, de Lyon à Longwy, et de Saint-Etienne à Metz, en Bretagne et en région parisienne.

Réalisateur : Céline Chassé