Documentaire

Rapides et prudents, les malfaiteurs sont très difficiles à coincer. Pourtant ce jour-là, Jérémy a une petite chance d’y parvenir. La voiture utilisée est retrouvée dans la région. Il organise une planque pour surprendre les malfaiteurs et va s’intéresser de plus près à un personnage trouble : l’ancien propriétaire du véhicule. Dans cette affaire, la plus difficile de sa carrière, Jérémy aura besoin de toute son expérience. Il fera jouer son réseau d’informateurs, lancera des analyses ADN, et devra éviter les fausses pistes s’il veut mettre la main sur ces deux hommes armés et violents. Durant deux mois nous l’avons suivi au jour le jour, au cœur de l’enquête. Un documentaire de Yann Candelier.