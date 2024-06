Documentaire

Elle fascine, fait rêver et influerait sur nos émotions… Objet de nombreuses croyances, la lune joue toujours un rôle bien réel dans la vie de nombreux habitants de la vallée des Ormonts, dans les Préalpes vaudoises. Paysans de montagne, bûcherons, charpentiers ou tavillonneurs se réfèrent à ses cycles et travaillent à son rythme. Car la lune, le zodiaque et les constellations déterminent pour eux quand les choses doivent être faites, pour être bien faites. Féru de traditions alpestres, le fromager Blaise Chablex nous aidera à mieux comprendre ce savoir-faire ancestral.

Un reportage de Ventura Samarra