Documentaire

Ujung Kulon est le premier parc national indonésien inscrit au patrimoine de l’Unesco. Il renferme la plus grande forêt pluviale du pays et abrite encore des rhinocéros de Java, une espèce quasi disparue car victime du braconnage et de la déforestation.C’est au prix d’efforts considérables, d’abnégation et d’investissement personnel que les hommes et les femmes de ce parc permettent au cycle de la vie de se poursuivre.

Réalisé par : Emmanuel Piovano , Sandra Rude

Auteur : Frédéric Lepage

© Ampersand