Documentaire

Au cœur d’une Asie centrale généralement aride, nous nous trouvons dans une oasis de fertilité. Entourée de montagnes, la vallée de Ferghana en Ouzbékistan est la plus riche, la plus industrialisée, et surtout la plus fertile grâce à un dense réseau d’irrigation aménagé tout au long du fleuve Syr-Daria. Si aujourd’hui nous associons l’Ouzbékistan aux Routes de la Soie cela est dû principalement à cette vallée. Un documentaire signé António Buscardini.