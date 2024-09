Documentaire



Pour mieux comprendre les pratiques de l’époque, des sportifs férus d’histoire s’entraînent à reproduire les épreuves antiques, testant en conditions réelles les gestes des athlètes. Ils s’essaient ainsi à la course à pied, au lancer du disque et du javelot, au saut en longueur, à la lutte, au pugilat ou au pancrace — sport de combat —, mais aussi à la course de chars à deux ou quatre chevaux. Ces disciplines, que l’on retrouve pour la plupart dans les Jeux modernes, avaient en effet leurs spécificités et leurs règles : le dépassement de soi prévalait sur la performance, la basket n’avait pas vu le jour, pas de course d’élan mais un système de balancier grâce à des poids pour le saut en longueur… Afin de mieux comprendre la configuration du site, il est désormais possible de visualiser concrètement ses différents équipements grâce aux nouvelles technologies. Reconstitutions et images de synthèse en 3D à l’appui, ce documentaire d’Olivier Lemaître redonne vie aux merveilles disparues d’Olympie et offrent aux téléspectateurs une immersion dans le berceau des JO. Un documentaire d’Olivier Lemaître.