Documentaire



Entre son bec plat, ses pattes palmées et son éperon venimeux, l’ornithorynque est l’un des animaux les plus insolites de la planète. Avec une apparence qui semble être issue d’une improbable fusion entre plusieurs espèces animales, cet animal étonne tant par sa morphologie que par ses comportements.

Ce curieux spécimen possède un corps fusiforme recouvert d’une fourrure dense et imperméable, rappelant celle d’une loutre. Cependant, ce qui le rend véritablement unique, ce sont ses traits qui semblent empruntés à différentes lignées évolutives. Son museau ressemble à celui d’un canard, plat et prolongé par un bec corné semblable à celui d’un oiseau. Ses membres sont courts et robustes, munis de griffes semblables à celles d’un reptile, utilisées pour creuser et se déplacer sur terre. En outre, ses pattes palmées en font un excellent nageur.

Mais la bizarrerie ne s’arrête pas là. L’ornithorynque est l’un des rares mammifères à pondre des œufs, une caractéristique qu’il partage avec les monotrèmes, une sous-classe comprenant également l’échidné. Les femelles possèdent des glandes laitières, mais celles-ci ne possèdent pas de mamelons; le lait est sécrété à travers la peau, ce qui est une autre rareté dans le règne animal.

Sur le plan comportemental, l’ornithorynque est principalement nocturne et solitaire, bien que l’on observe parfois des individus se rassembler en petits groupes. Son régime alimentaire est essentiellement composé de larves, de vers et de crustacés qu’il trouve au fond des cours d’eau où il évolue.

L’habitat naturel de l’ornithorynque est constitué des rivières et des lacs côtiers de l’est de l’Australie, ainsi que de la Tasmanie. Bien que son statut soit actuellement considéré comme « préoccupation mineure » du point de vue de la conservation, l’ornithorynque reste vulnérable aux changements environnementaux et à la pollution des cours d’eau, qui menacent son habitat et ses sources de nourriture.