Documentaire

Pour découvrir comment nos concitoyens passent leurs vacances, plusieurs de nos équipes ont suivi quelques uns d’entre eux. Les Juillien, qui, depuis douze ans, retrouvent chaque année leur emplacement sur la plage naturiste de Montalivet. Comme plus de la moitié des Français qui partent en vacances l’été, Gilles Martin est retourné « au pays » avec femme et enfant. Dans le Gard, il retrouve sa famille, ses amis d’enfance et les traditions locales. Nathalie s’était munie d’un appareil photo pour faire découvrir la Grèce à ses deux filles au cours d’un voyage organisé. Elle ne pensait pas qu’elle rencontrerait d’autres touristes plus obsédés encore qu’elle par la photographie. Parce qu’il est passionné, Serge avait décidé de faire le tour de la Corse avec un bateau à moteur. Le thème de leur croisière : la gastronomie de l’île de Beauté. Comme quelques rares privilégiés Céline et son frère Christophe ont passé des vacances de milliardaire sur le Rosenkavalier, soixante mètres de long, l’un des plus beaux yachts de la côte d’Azur.