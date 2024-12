Documentaire

12 ans après la cicatrice n’est toujours pas refermée…A Toulouse l’accident de l’usine AZF qui a fait 31 morts et plus de 2500 blessés le 21 septembre 2001 a mis la sécurité au coeur des préoccupations des habitants…Depuis comment la loi et la réglementation ont-elles évolué ? Nous poserons la question à Rose FRAYSSINET. Avec cette victime de l’accident d’AZF et militante associative depuis, nous reviendrons sur ce drame, et nous nous demanderons si aujourd’hui une telle catastrophe est toujours possible. Ensuite nous irons à ESCALQUENS pour comprendre comment les communes exposées au risque SEVESO se préparent pour faire face à une catastrophe. Depuis 2007 cette petite ville de 6000 habitants proche de la ville rose a mis en place un plan de sauvegarde qu’elle espère efficace en cas d’accident chimique. La chimie justement qui opère sa révolution. Rencontre avec Cédric CABANNES. En 2001 celui qui a vu son entreprise dévastée par la déflagration d’AZF, entraîne aujourd’hui toute la filière chimique de Haute-Garonne sur le chemin développement soutenable avec ce qu’on appelle la chimie verte. Dans la seconde partie de l’émission, nous parlerons d’une autre forme de sécurité avec la lutte contre la délinquance à Toulouse. Depuis 3 ans la mairie a fait le pari de la médiation et a développé un centre d’appel ouvert 24h/24 ainsi que des équipes de médiateurs chargées de régler les petits conflits de voisinage…Nous irons avec eux au coeur des nuits toulousaines. Enfin pour terminer cette émission entièrement dédiée aux questions de sécurité nous vous ferons pénétrer dans les laboratoires de l’INRA à TOULOUSE, où les équipes de Bernard SALLES travaillent sur la toxicologie des aliments, et plus particulièrement sur les conséquences des nano particules utilisées dans les aliments.