Documentaire

Plus de 400.000 Américains se sont offerts des mégacaravanes, dans lesquelles ils sillonnent le pays à l’année, toutes amarres larguées.

Ceux qui « prennent la route » seraient de plus en plus nombreux aux États-Unis depuis la crise du Covid. Une fugue bien organisée, en camping-car et souvent en famille. Un changement de vie : on vend sa maison, on organise sa subsistance, et on « prend la route ».

————————————————-

Animaux, voyage, écologie… Retrouvez les vidéos de programmes préférés sur La Terre chaque semaine !

Abonnez-vous à notre chaîne par ici https://tinyurl.com/LaTerreDocs

