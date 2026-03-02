Documentaire

Depuis l’assassinat de Renée Good et Alex Pretti, deux militants pacifiques abattus en pleine rue par la police de l’immigration, la contestation s’est organisée, cristallisant la colère de nombreux Américains. La prise de parole de personnages clefs du Minnesota contre l’Etat fédéral et la politique ultra-répressive de l’administration Trump ont durci un mouvement inédit de résistance civile.

Dans la neige et le froid glacial du Minnesota, des réseaux de veille se montent, des groupes de messagerie se multiplient, des habitants convergent en quelques minutes, armés de sifflets, pour signaler la présence d’équipes de l’ICE, ralentir les opérations, documenter, protéger.

A travers les portraits croisés de trois figures de la résistance civile, une jeune femme qui fait partie des « watchers », ces observateurs armés de sifflets et de téléphones portables, un « journaliste-citoyen » qui documente les violences de la police, et un pasteur hispanophone qui vient en aide aux familles de sa communauté traquées par les patrouilles de l’Ice, ce film documente un moment clef du deuxième mandat de Donald Trump. Pour la première fois depuis son élection, le président américain a subi un revers, sur une thématique au cœur de sa politique: la lutte contre l’immigration.

Disponible jusqu’au 24/02/2029