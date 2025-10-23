Aux États-Unis, l’armée recrute dès le lycée. À Chicago et au Texas, des milliers d’adolescents intègrent les Junior Reserves, un programme militaire financé par le Pentagone. Discipline, patriotisme, promesse d’avenir… ou embrigadement déguisé ? À travers le parcours de Yasmine et Saoul, ce documentaire dévoile l’envers du rêve américain : une jeunesse entre espoir, pauvreté et guerre.