Documentaire

Ce sont des pratiques moyenâgeuses : des hommes, des femmes et même des enfants enchaînés jour et nuit parce qu’ils sont malades mentaux, et traités à coup de séances d’exorcisme. À Madagascar, plutôt que d’aller chez un médecin, beaucoup de familles s’en remettent à l’église luthérienne pour soigner leurs proches qui ont des problèmes psychiatriques. Et pour les Pasteurs de cette branche du protestantisme, une affection mentale ne peut être due qu’à la présence du démon dans le corps du malade. Pourquoi ces malades ne sont-ils pas traités à l’hôpital ? Quelle est l’attitude des autorités malgaches face à ces méthodes très contestables ? Un documentaire de Florent Chevolleau.