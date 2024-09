Documentaire

Sous les eaux du port de Kingston, en Jamaïque, dorment les ruines de Port Royal, qui fut en son temps la ville accueillant le plus de pirates et de corsaires au monde. Le 7 juin 1692, un tremblement de terre suivi d’un tsunami détruisit la cité. On dénombra environ 5000 victimes. Aujourd’hui, des experts utilisent les toutes dernières technologies scientifiques pour mener pour la première fois une exploration complète des 13 hectares de rues et de maisons que comptent la ville engloutie. En «asséchant» virtuellement la ville et en la rebâtissant à l’aide d’images de synthèse, il devient possible de résoudre une énigme vieille de plusieurs siècles.