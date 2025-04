Documentaire

C’est un pays qui officiellement n’existe pas. Vous ne le trouverez sur aucune carte. Pourtant le Somaliland possède son armée, son visa d’entrée et son gouvernement. Ce « no man’s land » grand comme l’Angleterre est coincée entre Djibouti et la Somalie et est l’une des voies de commerce pour l’Ethiopie voisine. Chaque jour, des dizaines de camions hors d’âge traversent le désert somalien pour relier le port de Djibouti à la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Un terrible périple sous un soleil de plomb que certains payent de leur vie. Car outre le risque de s’ensabler, les poids lourds peuvent à tout moment sauter sur l’une des nombreuses mines antipersonnel qui sont enterrées dans ce désert. En tout, il y en a plus d’un million. Alors, pour tenir le coup et se donner du courage, les chauffeurs consomment la drogue locale, le khat. C’est une plante qui a des vertus excitantes vendue légalement dans tout le pays. Auteurs : Jean-Christophe Brisard, Tony Casabianca