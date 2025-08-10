Documentaire

On retrouve nos passionnées de lingerie.

A Paris, Sandrine s’apprête à présenter ses créations aux danseuses du Crazy Horse. Celles-ci consomment chacune en moyenne 10 paires de bas par an. Une aubaine pour Sandrine. Enfin peut-être…

Elise espère aussi une bonne surprise. Elle poursuit son tour de France des savoir-faire et se rend, ce matin, dans une usine près de Nantes, pour faire coudre le premier modèle de sa collection de nuisettes.

Dans l’usine Made in France de Chauvigny, près de Poitiers, c’est un autre combat qui se joue. Il faut à tout prix vendre la nouvelle collection. Pour cela, l’entreprise a recourt, pour la première fois, à des vendeuses à domicile.

Tiré du documentaire : « Les reines de la lingerie »

Réalisation : Elise Casta-Verchère

