L’Oréal, aujourd’hui l’une des plus grandes entreprises cosmétiques au monde, a des origines humbles.
Un reportage de Catherine Mespoulede
Philippe Pétain est une figure complexe et controversée de l’histoire française. Sa trajectoire, allant du statut de héros de...
Le 19 septembre 1931, le jour où tout bascula… 20 Millions de morts en tout. Pour nourrir une population...
La bataille de Diên Biên Phu, qui s’est déroulée du 13 mars au 7 mai 1954, marque un tournant...
Une randonnée dans les Alpes s’est transformée en événement historique avec la découverte d’Ötzi. Images tirées de la série...
Le 7 décembre 1941, une date marquée par l’attaque de Pearl Harbor, est l’un des moments les plus décisifs...
Victorieuse mais épuisée au lendemain de la guerre de 1914-1918, la France fait face à une Allemagne qui n’accepte...
De 1914 à1918, durant plus de 54 mois d’une guerre totale, 10 millions d’hommes vont mourir au front. La...
Avant la catastrophe – la naissance de la dictature nazie raconte, à travers les pas et les mots de...
Olivier Duhamel s’intéresse à une crise qui a marqué les années 70 et a coûté sa réélection à Valéry...
A partir du 14 juin 1940, Paris est occupée par les Allemands. Pour certains artistes français, cette défaite est...
En 1924, la famille Dassler se lance dans la fabrication de chaussures de sport. Les frères Adolf et Rudolf,...
Le 26 novembre 1965, un événement historique a eu lieu dans l’histoire de l’exploration spatiale française. La fusée Diamant...
1915-1916, un million et demi d’Arméniens sont tués par le gouvernement des Jeunes Turcs. Cent ans plus tard, Ankara...
Le Cobra d’Égypte, le Cobra en chasse, un couple de Cobras, l’accouplement, les rencontres, les charmeurs de Cobras, les...
Opération secrète au pôle Nord, agents de la CIA parachutés en Ukraine, intervention en hélicoptère en Corée du...
Comment les États-Unis ont échappé de peu à l’explosion d’un de leurs propres missiles nucléaires dans l’Arkansas. Une reconstitution hallucinante heure...
En 1994, Alain et Dafroza Gauthier vivent une existence paisible à Reims. Lui est principal d’un collège, elle est...
Au coeur des Alpes bavaroises, près de Berchtesgaden , le Berghof est le lieu de résidence préféré d’Hitler. Au...
Le 20 juin 1914, l’assassinat de l’héritier du trône de l’Empire austro-hongrois à Sarajevo allait ouvrir le bal à...
Le 24 octobre 1940, Philippe Pétain rencontrait Adolf Hitler à Montoire et entraînait les Français dans la collaboration avec...
