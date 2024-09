Documentaire

Relativement difficiles d’accès, dans la Manche et l’océan Atlantique, les îles du Ponant sont des trésors de nature sauvage pour leurs habitants et visiteurs. Populaires l’été, elles sont plus intimes le reste de l’année. Agriculture, écologie, services élémentaires, les insulaires s’organisent afin d’assurer la préservation de leur quotidien, d’un mode de vie qui leur est souvent envié, loin du tumulte de la terre ferme. Dans les airs, à terre ou en mer, Tiga va découvrir les plus beaux visages de ces «îles du vent d’ouest».