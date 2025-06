Documentaire

Odeurs de vin chaud et de pain d’épices envahissent les places de France. De Strasbourg et Paris, tout n’est qu’illumination. La magie de Noël fait rêver… et fait vendre ! Sur les marchés de Noël, chacun a son petit secret pour se démarquer de ses concurrents. Un documentaire de Sébastien Girodon et Sandrine Andrei.