Documentaire

Petit Louis est connu comme le loup blanc à la Chaux-de-Fonds. Alias Jean-François Robert l’anonyme, car dans son Jura neuchâtelois personne ne l’appelle ainsi. Né à La Tchaux c’est un enfant du pays, hyperactif, alpiniste, cycliste, spéléologue, il a parcouru la planète entière en quête de nouvelles sensations et de curiosités. Photographe de métier, il prend plaisir à partager ses aventures de voyages lors de conférences publiques. L’homme est généreux et éternellement positif, pour lui tout est possible et simple dans la vie. Rencontre avec un homme plein d’entrain au sourire malicieux. Un documentaire de Dominique Clément