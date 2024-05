Documentaire

En France, on compte presque 24 000 sages-femmes qui exercent à l’hôpital et près de 3200 en libéral. Durant plusieurs semaines, quatre de ces sages-femmes ont accepté d’être suivies par des caméras. Flore a 23 ans et elle est étudiante dans une école de sages-femmes. Elle est sur le point de passer la dernière partie de son examen. Mariée et mère de trois enfants, Isabelle est sage-femme depuis 30 ans. Avec moins de 2% d’hommes sage-femme, Fabien fait encore figure d’exception dans sa profession. C’est pourquoi ce jeune homme de 30 ans a parfois encore du mal à assumer son statut. Un documentaire de Patrick Spica Production