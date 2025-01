Documentaire

Le bonhomme de neige, apparu en Angleterre au XVIe siècle, est une tradition hivernale incontournable. À Avoriaz, le concours annuel du plus beau bonhomme de neige attire chaque hiver des centaines de participants, qu’ils soient touristes ou locaux. Depuis plus de 10 ans, cette compétition émerveille petits et grands, devenant une des attractions phares de la station. Une ambiance festive où créativité et esprit d’équipe sont au rendez-vous.