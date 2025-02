Documentaire

Elles sont 17 candidates prêtes à en découdre pour décrocher le titre de reine de beauté. Mais cette élection n’est pas tout à fait comme les autres. Miss Midi Pyrénées, Miss Limousin ou encore Miss Languedoc Roussillon concourent pour être élue Miss Curvy, la miss des formes généreuses. Ici, pas de limite de taille, de poids ou de mensurations idéales : le seul critère pour participer, c’est de faire une taille 42 minimum (comme 60% des Françaises). Cette compétition incarne un mouvement venu des USA… le « body positive », autrement dit : assumer son corps et qu’importe sa silhouette.Mais que l’on soit ronde ou pas, une élection de miss se gagne dans la sueur ! Pendant deux jours, nos miss vont répéter les chorégraphies pour offrir un show tout en strass et en paillettes. La soirée de l’élection a lieu dans le cabaret de Mezos, à une heure de Bordeaux. Un temple du music hall mené de main de maitre par Gérôme et Romain. Mais en plus de diriger le cabaret et d’organiser la soirée, ces amoureux des plumes et de la danse monteront aussi sur scène ! Entre les candidates, l’organisation et les familles venues soutenir leur miss, nous suivrons en coulisses cette course à l’écharpe. Au terme d’un show exceptionnel, une seule portera cette couronne… riche en symbole ! Productions Tony Comiti. Auteur : Wendy Zbinden , Guillaume Barthélémy.