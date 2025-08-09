Documentaire

Avec une envergure pouvant atteindre un mètre quatre-vingt, pour un poids de dix kilos, le crabe royal est un des plus grands crustacés des mondes sous marins… et aussi l’un de ses plus féroces prédateurs.

Ses pinces, longues et agiles, ne se limitent pas à une fonction purement mécanique. Elles sont un outil extraordinairement plus sophistiqué, qui permet au crabe de repérer ses proies. Au bout des pinces, les poils tactiles, sensibles au calcaire des coquillages, détectent même ceux qui sont enfouis sous le sable.

Mais le crabe royal ne compte pas que sur ses pattes et ses pinces. Il est aussi équipé d’un système de détection à distance qui lui permet de localiser ses proies. Ces antennes articulées sont l’équivalent d’un nez. Dotées de capteurs ultra-sensibles, elles lui permettent d’identifier plus de 400 molécules odorantes différentes.

Et ce ne sont là que quelques-uns de super-pouvoirs du crabe royal.